Виктория Боня ответила фанатам, уличившим ее в «чрезмерной любви к фотошопу»

Москва, 17 января. Телеведущая Виктория Боня ответила на комментарии своих подписчиков в Instagram, которые ранее заподозрили ее в неестественной обработке своей новой фотографии и чрезмерной любви к фотошопу.

Ранее Виктория Боня опубликовала в своем Instagram фото, сделанное в русском ресторане в Лондоне. На снимке она одета в кожаную мини-юбку и красный жакет, а позади видно широкое зеркало. Именно в нем подписчики разглядели, что рука и предплечье Бони сильно отличаются и выглядят неестественно.

Кроме того, расстроенные поклонники заявили, что телеведущая, которая пропагандирует красоту, естественность и спорт, не только уменьшила толщину руки, но и попробовала скрыть свой возраст, отредактировав кожу, сообщает «Пятый канал».

Позже Виктория Боня ответила в комментариях.

«Наоборот, не стала ничего делать. Это тень так упала», «Мои года — мое богатство. Главное, душой не стареть», – написала телеведущая.

Напомним, ранее бывшая участница телепроекта «Дом-2» Виктория Боня объяснила, почему телеведущая Ксения Собчак организовала травлю против нее. По мнению светской львицы, журналистка завидует привлекательным женщинам.

Боня заявила, что у Собчак «аллергия на красивых женщин». Это стало причиной организованной против нее кампании: телеведущая якобы заказывала в СМИ материалы, порочащие Боню.

По словам экс-участницы шоу «Дом-2», хакеры взломали WhatsApp Ксении и опубликовали ее переписки. Благодаря этому Виктория выяснила, что именно журналистка организовала ее травлю.