Москва, 17 января. Роспотребнадзор напомнил россиянам об опасности крещенских купаний, отметив резкий рост количества пациентов с инсультом и инфарктом в этот период.

В ведомстве отметили, что не всем разрешено купаться в проруби. Не следует этого делать людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, периферической и центральной нервных систем, с болезнями желудочно-кишечного тракта, дыхательных путей, мочеполовой и эндокринной систем, а также с воспалительными заболеваниями носоглотки. Кроме того, нырять в ледяную воду не рекомендуется беременным, детям и пожилым людям.

Взрослым окунание в проруби может грозить потерей сознания, судорогами и спазмами, которые могут спровоцировать инсульт. Также из-за перепада температур возможна остановкой сердца, есть риск развития болезней мочеполовой системы и появление простатита.

В Роспотребнадзоре просят россиян выполнить перед купанием в ледяной воде следующие рекомендации: проверить артериальное давление, растереть кожные покровы, побыть раздетым на воздухе и не нырять вниз головой.

После завершения купания следует вытереться полотенцем, надеть теплую одежду, выпить согревающий напиток и зайти в теплое помещение.