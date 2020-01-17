На Украине заявили о желании получить черные ящики со сбитого «Боинга»

Киев, 17 января. Украина хотела бы получить черные ящики со сбитого над Тегераном украинского «Боинга». Об этом в интервью телеканалу CNN заявил глава украинского МИД Вадим Пристайко.

«Было бы идеально иметь сами ящики физически на территории Украины, поскольку мы потеряли самолет, у нас есть право вести расследование», — сказал Пристайко.

По словам министра, Украину с Ираном на данный момент связывает эффективное сотрудничество, и если Киеву не удастся добиться расшифровки самописцев на украинской территории, он будет заниматься их изучением с иностранной помощью.

Выполнявший рейс в Киев украинский «Боинг-737» разбился через шесть минут после вылета из международного аэропорта Тегерана 8 января. На борту самолета находились девять членов экипажа и 167 пассажиров из ряда стран — Ирана, Канады, Германии, Швеции, Афганистана и Украины. Никто из них не выжил.

Трагедия произошла на фоне обострения отношений между Ираном и США после того, как в ночь на 3 января американские военные убили в районе аэропорта Багдада иранского генерала Касема Сулеймани.

ВС Ирана 8 января произвели ответный удар по расположенным в Ираке американским базам. Через два дня после крушения Тегеран признал, что пассажирский борт был непреднамеренно сбит иранской системой ПВО.

В Иране подчеркнули, что трагедия произошла в результате «человеческой ошибки», допущенной в период «спровоцированного авантюризмом США» кризиса. В Тегеране пояснили, что гражданский борт пролетал в непосредственной близости от важного военного объекта и был принят за вражескую цель.