Defense One сообщило о еще 11 раненых американских военных при атаке Ирана на базы США

Вашингтон, 17 января. Во время обстрела Ираном военной базы «Айн аль-Асад», где располагается военный контингент США, пострадали еще 11 солдат. У них есть подозрения на сотрясение мозга, сообщили зарубежные СМИ со ссылкой на военные источники в США. Ранее глава Белого дома Дональд Трамп и руководство Пентагона заявляли, что во время ракетного удара пострадавших не было.

«На текущей неделе пострадавшие были эвакуированы в американские военные госпитали в Кувейте и Ландштуле в Германии для лечения черепно-мозговых травм и дальнейшего обследования», – цитирует РИА Новости издание Defense One.

Кроме того, накануне американское командование в Ираке признало, что часть солдат проходили лечение из-за сотрясения мозга. Однако источник поясняет, что все военнослужащие, находившиеся вблизи взрыва, проходят обследование на черепно-мозговые травмы в качестве стандартной процедуры и по необходимости транспортируются для оказания квалифицированной медицинской помощи.

Также издание сообщает, что другой высокопоставленный источник в Минобороны США заявил, что примерно через неделю после атаки некоторые военнослужащие жаловались на симптомы сотрясения мозга.

Напомним, 8 января американская база «Айн аль-Асад» в Ираке подверглась мощному ракетному обстрелу со стороны Ирана. Как выяснилось позже, нападение было ответным ударом Корпуса стражей исламской революции, пообещавший американцам ответить за убийство генерала Касема Сулеймани, которое произошло в ночь на 3 января по прямому приказу президента США Дональда Трампа.

Позже Иран заявил о 80 погибших и сотни раненых американцах. Федеральное агентство новостей опубликовало расследование, в котором доказало, что США скрывают потери, которые на самом деле были получены в ходе обстрела военной базы.