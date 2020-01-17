Овечкин установил новый рекорд в НХЛ, оформив дубль в матче с «Дэвилз»

Вашингтон, 17 января. Нападающий хоккейной команды «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин установил очередной рекорд в ходе матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Нью-Джерси Дэвилз». Об этом в микроблоге Twitter сообщило Capitals PR.

Игра проходила на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» и закончилась победой хозяев со счетом 5:2. Александр Овечкин в первом периоде оформил дубль, записав на свой счет 29-ю и 30-ю шайбы.

В результате нападающий «Вашингтон Кэпиталз» стал первым игроком, который забил за одну команду не менее 30 голов на протяжении 15 сезонов подряд.

В ходе игры форвард «Нью-Джерси Дэвилз» Майлз Вуд задел клюшкой лицо Овечкина, сообщила «Газета.ру». После этого у хоккеиста началось сильное кровотечение.