Программисты выяснили, какие приложения сильнее других разряжают смартфоны на Android

Москва, 17 января. Разработчики из компании Bitdefender, специализирующиеся на разработке программ-антивирусов, назвали несколько приложений из магазина Google Play, которые сильнее других разряжают батарею смартфонов.

В списке оказались как офисные утилиты, так и игры. Всех их объединяет то, что они содержат алгоритм, показывающий рекламные баннеры. При этом он настроен так, что первые двое суток после установки реклама дается в умеренном количестве, но после частота показа резко повышается, что мешает стабильной работе программ и существенно нагружает процессор.

Реклама появляется хаотично, а встроенные в систему инструменты безопасности не могут выявить алгоритм появления баннеров, что снижает автономность смартфона, сообщают «Известия».

В списке таких программ оказалась, например, игра Car Racing 2019, приложение с обоями 4K Wallpaper и Backgrounds 4K HD, а также файловый менеджер.

Напомним, ранее ассоциация профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров предложила ФАС внедрить новый способ борьбы с телефонными мошенниками. По мнению экспертов, в РФ необходимо инициировать разработку и внедрение технологии цифрового отпечатка звонка – цифрового сертификата с системой шифрования, который присваивается каждому звонку операторами связи.