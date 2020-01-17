Политолог Рар рассказал о желании Европарламента наказать Россию за прошлое

Берлин, 17 января. Немецкий политолог Александр Рар прокомментировал заявления евродепутатов об «искажении истории» Москвой, объяснив демарш желанием наказать Россию за прошлое.

С обвинением в попытках «переписать историю» в адрес руководства России выступил член Европарламента от Европейской народной партии Манфред Вебер. В то же время евродепутат Сандра Калниете назвала возглавлявшего СССР в период Второй мировой войны Иосифа Сталина «союзником [Адольфа]Гитлера».

Комментируя высказывания членов Европарламента Рар отметил, что некоторые страны стремятся наказать Россию за прошлое.

«Европарламент издал резолюцию «О важности европейской памяти для будущего Европы», в которой возложил вину за развязывание Второй мировой войны на фашистскую Германию и СССР. Это позиция Польши, Румынии, стран Балтии. Они хотят для себя исторической справедливости, потому что 45 лет находились под влиянием Советского Союза и сейчас пытаются наказать Россию за XX век», — рассказал Рар.

Эксперт назвал дискуссию на эту тему «взрывоопасной», так как она «разрывает Европу в такой чувствительной сфере, как общая история». Эта дискуссия не должна влиять на праздник 75-летия Победы, подчеркнул Рар, выразив надежду на то, что мировые лидеры приедут в Москву 9 мая и покажут, на каких позициях они стоят.

Ранее президент РФ Владимир Путин выразил уверенность в том, что празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в 2020 году станет всенародным событием.

По словам главы государства, День Победы — это святой праздник для россиян, напоминание о великом подвиге всего народа. К 9 мая готовится торжественный парад и целый ряд праздничных мероприятий. Кроме того, к юбилею Победы над фашистской Германией приурочено строительство Главного храма ВС РФ в Московской области.