Экономист Ведев объяснил свои слова о «росте» курса доллара до 200 рублей

Москва, 17 января. Директор Центра структурных исследований Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) Алексей Ведев объяснил свои слова о «росте» доллара до отметки в 200 рублей. Фраза о возможном колебании курса российской валюты была риторическим примером, объяснил Ведев в своем Facebook.

«Публикации ряда СМИ со ссылкой на меня о том, что курс рубля может составить 200 рублей за доллар, не соответствуют действительности. Я возмущен. Моя фраза о возможном колебании курса российской валюты была абсолютно риторическим примером для того, чтобы продемонстрировать влияние девальвационных ожиданий на инвестиционную активность и экономический рост», – написал Алексей Ведев.

В доказательство своих слов он прикрепил к посту полное видео своего выступления на организованном Институтом Гайдара и Ассоциацией инновационных регионов России Гайдаровском форуме, где и была произнесена фраза, вырванная из контекста.

Напомним, ранее экономист Александр Разуваев в беседе с Федеральным агентством новостей назвал бредом «предсказания» о долларе за 200 рублей. Руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев также заметил, что у Центробанка РФ и Минфина достаточно инструментов, чтобы не допускать резких колебаний курса отечественной валюты. На протяжении нескольких последних лет с помощью макроэкономических инструментов была достигнута стабильность рубля.

Эксперт допускает, что возможны любые внешние шоки и любое развитие ситуации, но такой курс в ближайшей перспективе не предвидится.