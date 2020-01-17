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Путин заявил, что РФ исполняет даже неправовые решения ЕСПЧ

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Путин заявил, что РФ исполняет даже неправовые решения ЕСПЧ

Москва, 17 января. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия исполняет даже неправовые решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ). С таким заявлением глава государства выступил на встрече с созванной для подготовки поправок в Конституцию рабочей группой.

Глава комитета СФ по конституционному законодательству, сопредседатель группы Андрей Клишас во время заседания заявил, что международные инстанции, в том числе ЕСПЧ, толкуют конвенции так, что появляются новые положения, по которым Россия на себя обязательств не брала.

Президент согласился с сенатором и отметил, что Москва уже давно сталкивается с этим. Однако Россия исполняет все решения ЕСПЧ, подчеркнул глава государства.

«Мы и в этом случае исполняем, как это ни покажется странным. Но когда начинаются всякие толкования, которые навязывают со стороны, это уже перебор, это слишком», — сказал Путин.

Глава государства предложил вынести на обсуждение поправки в Конституцию России в ходе послания Федеральному собранию, сообщило RT. Путин, в частности, заявил, что основной закон государства должен иметь приоритет над международным законодательством.

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Источник: РИА Новости
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