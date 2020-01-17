Учения ВС Египта Qader-2020 показали готовность Каира к защите своих интересов в регионе

Анкара, 17 января. Турция по-прежнему продолжает оказывать поддержку боевикам, оккупировавшим ливийскую столицу Триполи, тесно связанным с так называемым Правительством национального согласия (ПНС) Ливии, что создает напряженность в регионе и вынуждает государства Северной Африки наращивать свой военный потенциал. Так, прошедшие учения Qader-2020 вооруженных сил Египта стали своеобразной реакцией на вмешательство Анкары в ливийский конфликт. Каир уверенно показал, что готов пресечь любые угрозы государственной безопасности как со стороны вооруженных бандформирований Файеза Сарраджа, так и со стороны турецких военнослужащих.

По словам полковника египетской армии Тамера аль-Рифаи, масштабные военные маневры, включавшие отработку взаимодействия подразделений на суше, в море, а также в воздушном пространстве, призваны провести подготовку войск к вероятному выполнению боевых задач на северном стратегическом направлении. Он отметил, что ВС Египта «переведены на повышенный уровень готовности», что, очевидно, вызвано усложнением отношений с Турцией.

Стоит напомнить, что после того как марионеточное «правительство» главаря ПНС Ливии Файеза Сарраджа обратилось к турецким властям за военной поддержкой, Анкара заявила о своих амбициях на североафриканском направлении. Такая политика сформировала серьезную напряженность между Турцией и Египтом и подтолкнула Каир к приведению вооруженных сил в полную боеготовность.

Примечательно, что наряду с западными образцами боевой техники, такими как американские танки Abrams и Patton, на вооружении у египетской армии состоит достаточно много российских средств. На учениях Qader-2020 в небе можно было увидеть десятки самолетов МиГ-29М/М2, поставленных Египту по контракту с АО «Росроборонэкспорт», вертолеты Ка-52 и модифицированные Ми-24, вооруженные 12,7-мм пулеметами.

Также египетские военные активно используют советские БТР-50 и чехословацкую версию этих боевых бронированных машин – ОТ-62. Данная техника отлично зарекомендовала себя еще в вооруженных конфликтах на Ближнем Востоке в конце прошлого столетия, в которых принимал участие Египет. Благодаря своей высокой надежности, отличной маневренности, проходимости и способности без труда преодолевать водные преграды, БТР-50, прошедшие модернизацию, все еще используются египетскими механизированными соединениями.

Египетская армия провела широкомасштабные военные маневры "Qader-2020" на фоне переброски ВС Турции в соседнюю Ливию. pic.twitter.com/262f2ksw95 — Почти Политика (@sovfed_no) 15 января 2020 г.

На опубликованной в социальной сети Twitter видеозаписи можно увидеть огромное количество самой разнообразной военной техники. Не стоит забывать, что Египет имеет достаточно надежную систему противовоздушной обороны (ПВО), состоящую по большей части из комплексов российского производства. Вся эта мощь была показана в ходе прошедших учений.

В маневрах Qader-2020 в море были выведены довольно крупные военно-морские силы Египта. Военные эксперты обратили особое внимание на египетские вертолетоносцы, позволяющие осуществлять переброску войск на большое расстояние. Очевидно, что военно-политическое руководство Египта данными масштабными военными мероприятиями показывает, прежде всего Анкаре, что Каир внимательно наблюдает за событиями в Ливии и не позволит Турции безнаказанно вмешиваться в этот затяжной конфликт, создающий напряженность во всем североафриканском регионе.

Напомним, вооруженные силы Египта на текущий момент являются наиболее боеспособными в Северной Африке и на Ближнем Востоке – численность личного состава египетской армии составляет свыше 380 тысяч человек. Войска этого североафриканского государства представлены сухопутными, военно-морскими, военно-воздушными силами и обладают надежной системой ПВО.