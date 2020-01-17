Соловьев поругался с историком Амнуэлем в прямом эфире своей программы

Москва, 17 января. Журналист и телеведущий Владимир Соловьев в прямом эфире своей телепередачи «Вечер в Владимиром Соловьевым» на канале «Россия-1» поругался с российским историком, общественным деятелем Григорием Амнуэлем. Поводом для конфликта стала история взаимоотношений России и Польши.

Спор между Амнуэлем и Соловьевым начался с того, что историк высказал несогласие с тем, что Польша должна извиниться за пленных советских граждан, замученных во время войны между Польшей и СССР. Телеведущий возразил, что Россия признала факт расстрела польских офицеров в Катынском лесу в 1940 году и извинилась. Польша же, в свою очередь, не хочет извиняться и признавать убийства красноармейцев, имевшие место быть в 1930-е года, и уничтожение дипломатов.

Историк попытался оправдать зверства над советскими дипломатами, пояснив, что их убивали те, чьи семь «убивались в СССР», сообщает РИА Новости.

«Правильно ли я понимаю, что вы, исходя из этого, оправдываете тех, кто убивал в Катыни, потому что их семьи замучили вы в Польше в 20-е годы? Сколько времени прошло между трагедией Катыни и трагедией погибших сотен тысяч красноармейцев в польских лагерях? Что такое 20 лет для этого поколения? При том, что Польша планировала вместе с Гитлером удар на Россию?», – возмутился Соловьев.

Историк попытался объясниться, заявив, что Польша позиционировала себя не как главный геополитический враг советской России, а как враг «коммунистического террористического» режима.

Однако это вызвало еще более бурную реакцию журналиста, парировавшего вопросом «А какой режим был у маршала Юзефа Пилсудского, если не террористический?».

«Это не была нацистская диктатура? Нет? А как-то мир считает по-другому, и поэтому Гитлер оплакивал своего друга», – продолжил возмущаться Соловьев.

Напомним, в Польше сильное недовольство было вызвано недавними высказываниями президента РФ Владимира Путина по поводу посла Польши в нацистской Германии Юзефа Липского. Президент РФ назвал его «сволочью и антисемитской свиньей», так как польский дипломат в 1930-х годах поддерживал Адольфа Гитлера и его идею выслать польских евреев в Африку «на вымирание и уничтожение».

Позицию Путина поддержали очень многие политики и историки. Отдельную благодарность президент получил от Еврейской общины России.