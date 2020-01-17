Лазарев объяснил, почему отписался от всех друзей в Instagram

Москва, 17 января. Российский певец Сергей Лазарев отменил подписки в Instagram на всех друзей и коллег, чтобы оставить «больше времени на себя». Об этом исполнитель написал на своей странице в соцсети.

По словам Лазарева, Instagram стал отнимать у него очень много времени. Певец понял, что получает «огромное количество лишней информации», которая мешает ему сосредоточиться на своей жизни.

Исполнитель подчеркнул, что по-прежнему любит и уважает друзей и коллег, на которых был подписан, но отписался. Однако у исполнителя порой возникало ощущение, что он живет не своей, а их жизнью.

«Я знал, чем они позавтракали, во что оделись, куда пошли, с кем пели, пили, ели и т.д. И я спросил себя: «А зачем мне вся эта информация?». Поэтому я решил отписаться от всех, и, скажу я вам, у меня появилось гораздо больше времени на себя», — отметил исполнитель.

Лазарев также ограничил доступ к комментариям, объяснив свою позицию тем, что не любит, когда незнакомые люди начинают что-то советовать относительно музыки, поведения, жизни и воспитания детей. Музыкант попросил не обижаться и пообещал, что продолжит делиться новостями в соцсетях. Поддерживать с поклонниками обратную связь звезда планирует на концертах.

Ранее Лазарев и певица Светлана Лобода прокомментировали слухи о якобы произошедшем между ними во время вручения премии «Муз-ТВ» конфликте, сообщила «Газета.ру». Исполнитель отметил, что им удалось найти общий язык, добавив, что негативные вещи и конфликты должны остаться в 2019 году.