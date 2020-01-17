Российские истребители три раза за неделю поднимались на перехват нарушителей

Москва, 17 января. Российские истребители в течение недели поднимались на перехват нарушителей государственной границы три раза. Об этом сообщило Минобороны РФ.

В небо поднимались дежурные по противовоздушной обороне экипажи. Воздушную разведку вдоль российских границ на минувшей неделе вели 22 объекта.

В рамках боевой подготовки российские летчики на 11 аэродромах выполнили 14 летные смены. Нарушений воздушного пространства России допущено не было.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что в небе над Черным морем у берегов Крыма провел полет беспилотный летательный аппарат ВВС США.