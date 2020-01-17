Вашингтон, 17 января. Госсекретарь США Майк Помпео, объявивший ранее о своем участии в берлинской конференции по урегулированию ситуации в Ливии, будет выступать за сохранение режима прекращения огня и вывод иностранных войск, в том числе наемников из Сирии и турецких солдат.

О планируемом выступлении он заявил во время телефонного брифинга. По словам госсекретаря США, успешным итогом конференции должно стать прекращение огня. На вопрос о том, присутствует ли сейчас на территории Ливии солдаты США Помпео не ответил, но прокомментировал отправку Турцией военных для поддержания так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии.

«Что касается внешних сил, о которых вы упомянули, то иностранное вмешательство лишь усугубляет гуманитарный кризис в этой стране», – цитирует ТАСС Госсекретаря США.

Напомним, США известны своей агрессивной политикой на Ближнем Востоке. Ранее эксперты заявили, что причиной политического кризиса в Ливии стала в том числе агрессивная политика США. Именно Вашингтон дестабилизировал ситуацию в стране, когда был убит последний легитимный лидер государства Муаммар Каддафи. Теперь же Россия исправляет ошибки США в Ливии, впрочем, как и в Сирии.

Тем временем правительство Турции, решившее вмешаться в дела иностранного государства подобно США, отправило для поддержания ПНС Ливии 35 солдат. Ранее Акара уже оказывала неофициальную поддержку бандформированиям, захватившим Триполи.

Прогресс в ливийском конфликте стал намечаться лишь после вмешательства в ситуацию российского президента Владимира Путина. 8 января он выступил за прекращение огня в Ливии. Президент Турции поддержал инициативу. Как следствие, с полуночи 12 января в Триполи впервые за многие месяцы установилось перемирие.

13 января в Москве при посредничестве России и Турции прошли межливийские переговоры. ЛНА и ПНС пока не подписали мирное соглашение, поскольку Хафтар взял время, чтобы обсудить документ с главами поддерживающих его племен, однако переговоры стали важнейшим шагом к установлению мира в североафриканской стране. Берлинская конференция станет следующим этапом урегулирования кризиса в Ливии.