Владельцы киевского «Динамо» подали иск на Порошенко в Лондонский суд

Киев, 17 января. Владельцы украинского футбольного клуба «Динамо» братья Игорь и Григорий Суркисы подали в Лондонский международный арбитражный суд иск против бывшего президента Украины Петра Порошенко.

В исковом заявлении Суркисы отмечают, что Порошенко не исполнил обязательств по покупке их доли акций телеканала «1+1» на сумму 125 млн евро. Соглашение было подписано с рассрочкой платежа на восемь лет, но бывший глава государства впоследствии от сделки отказался.

За невыполнение условий договора Суркисы требуют от экс-президента компенсацию, пишет со ссылкой на украинские СМИ «Газета.ру».

Ранее RT сообщило, что Государственное бюро расследований (ГБР) Украины возбудило уголовное дело против Петра Порошенко по факту государственной измены при подписании Минских соглашений.