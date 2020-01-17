Бывший прокурор Нюрнберга назвал убийство США Сулеймани аморальной акцией

Нью-Йорк, 17 января. Распоряжение президента США Дональда Трампа об убийстве иранского генерала Касема Сулеймани на территории Ирака было нарушением международного права. Об этом в письме в редакцию газеты The New York Times сообщил Бенджамин Ференц.

Ранее 99-летний экс-прокурор выступал на Нюрнбергском процессе над руководителями созданных Генрихом Гиммлером для уничтожения коммунистов, цыган, евреев и недовольных на территориях, оккупированных нацистской Германией, айнзацгрупп. Ференц был главным обвинителем от США.

Он назвал операцию военных США убийством «ключевого военачальника страны», с которой Соединенные Штаты не находятся в состоянии войны.

«Я, как выпускник школы права при Гарвардском университете, написавший множество работ по этой теме, рассматриваю эту аморальную акцию в качестве явного нарушения национального и международного права», — отметил Ференц.

По его словам, Вашингтоном были проигнорированы Устав и Международный суд ООН, а также Международный уголовный суд.

Глава МИД России Сергей Лавров ранее также назвал убийство Сулеймани кульминацией противоправных действий США, сообщила «Газета.ру».

Командующий силами специального назначения «Аль-Кудс» Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Касем Сулеймани погиб в результате ракетного удара в районе аэропорта Багдада 3 января. Убийство иранского генерала стало причиной обострения ситуации на Ближнем Востоке. Вооруженные силы Ирана 8 января нанесли ракетные удары по двум военным базам США на территории Ирака.