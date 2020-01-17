Пушков оценил предложение Саркози о смене формата переговоров с Россией

Москва, 17 января. Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал призыв бывшего президента Франции Николя Саркози к созданию нового переговорного формата с Россией. По мнению сенатора, слова француза говорят, в том числе, о росте недоверия Европы к США.

В четверг на Гайдаровском форуме Саркози предложил создать новый переговорный формат Россия — Турция — Евросоюз и переключиться на новые идеи под стать XXI веку.

Комментируя предложение Саркози в своем микроблоге в Twitter, Пушков усмотрел в нем рост недоверия к Соединенным Штатам.

«Идея Саркози о создании новой организации в составе ЕС, России и Турции для решения проблем «от Атлантики до Байкала» отражает не только интерес к России, но и новое недоверие к США», — написал сенатор.

При этом он добавил, что прибалтийские республики и Польша будут «яростно блокировать любой сдвиг» в сторону Москвы.

Отметим, ранее немецкое издание Der Tagesspiegel опубликовало материал о поездке канцлера ФРГ Ангелы Меркель в Москву на переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. Как написал журналист Мальте Лемминг, этот визит свидетельствует о том, что миру не обойтись без России. Лемминг пишет, что только Путин способен на равных вести переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Немецкий журналист подчеркнул, что Россия играет ключевую роль на Ближнем Востоке, президент САР Башар Асад при поддержке Владимира Путина консолидировал свою власть, а энергетические потребности Германии в ближайшем времени будут покрыты за счет «Северного потока — 2».