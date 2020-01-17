Письмо немецкого солдата, датированное 1943 годом, нашли в поселке под Тверью

Тверь, 17 января. Письмо немецкого солдата, датированное сентябрем 1943 года, найдено в поселке Эммаус Тверской области. Как сообщают местные СМИ, конверт и послание оказалось в идеальном состоянии, а подчерк позволил разобрать написанное.

Письмо было найдено на чердаке одного из старых домов. По словам местных поисковиков, находка подобного «эха войны» является большой редкостью и удачей, ведь обычно все места в подобных домах давно осмотрены и изучены.

Как объяснил поисковик Сергей Бауэр, письмо было написано солдатом, возможно, офицером и было адресовано скорее всего жене. Судя по тексту, послание было не одно, а являлось частью плотной переписки, поскольку текст начинается с обсуждения неких ранних событий.

Судя по приблизительному переводу письма, опубликованному местным изданием TverLife, немецкого солдата звали Фриц. Предположительно, у него было двое детей школьного возраста. Учитывая военное время, письмо не содержит конкретных данных о боевых действиях.

«Дорогая Труда. Только что я получил это письмо от 4. (Суббота). Известие о Маиуэре сильно напугало меня, как, должно быть, и тебя. Да, это очень страшно. Надеюсь, это больше не повторится… Время становится все ужаснее. Из одного ужаса в другой. Сегодня в полдень я получил отчет о сегодняшнем нападении. Впрочем, никаких подробностей. Я узнал только количество машин и время», – говорится в письме.

Судя по письму, солдаты гитлеровской Германии не сомневались в победе над СССР.

«От окончательной победы мы, безусловно, не далеко. Судьба одного не беспокоит другого. Каждый видит, как он умирает или переживает, но мы выросли благодаря национальному образованию этого великого времени», – пишет он.

Напомним, в конце прошлого года в США местный житель Джошуа Мендес нашел письмо, датированное 1983 годом. Записка находилась в бутылке, которую выбросило на пляж полуострова Кейп-Код в Массачусетсе. Стеклянную емкость, почти скрытую в песке, Джошуа заметил случайно. Откупорив ее, он обнаружил послание, написанное 36 лет назад, 14 мая 1983 года.