Николаев назвал песни, которые трагически повлияли на их с Пугачевой судьбу

Москва, 17 января. Композитор Игорь Николаев назвал три песни, которые трагически повлияли на их с Примадонной отечественной эстрады Аллой Пугачевой судьбу.

Музыкант в эфире «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» заявил, что, как и Примадонна, он исключил из своего репертуара некоторые трагичные песни. По словам Николаева, их жизнь несколько раз менялась кардинальным образом после исполнения этих композиций. Причем изменения происходили не в лучшую сторону.

«Были в нашей жизни конкретные ситуации, которые влияли на нашу судьбу. К примеру, песня «Две звезды», исполненная Аллой с Владимиром Кузьминым. Вот она положительная? Она вроде бы светлая, но... А песня «Незваный гость» с Сергеем Челобановым. Это ведь перенос информации на реальную жизнь. Так, конечно, не всегда бывает, но в наших ситуациях точно так», — отметил композитор.

Николаев назвал еще одну повлиявшую на его судьбу песню — это исполненная с известной певицей Наташей Королевой композиция «Дельфин и русалка». Композитор подчеркнул, что со своей нынешней супругой подобные песни исполнять он никогда не будет.

Ранее музыкальный критик Сергей Соседов в эфире программы «Звезды сошлись» на телеканале НТВ заявил, что возвращение на сцену Аллы Пугачевой, Жанны Агузаровой, Софии Ротару и Николая Носкова вызывает у него жалость. По его словам, невозможно смотреть на «еле душащую» Примадонну, сообщила «Газета.ру». Возвращение Пугачевой на сцену критик назвал «жалким зрелищем».

По мнению Соседова, музыканты «должны демонстрировать себя в лучшей форме». Артист «не имеет права появляться на сцене немощным», считает критик.