Познер оценил требование православных активистов лишить Урганта гражданства

Москва, 17 января. Телеведущего Ивана Урганта не лишат гражданства из-за шуток, прозвучавших в эфире его программы «Вечерний Ургант», считает журналист Владимир Познер.

Ранее православная общественная организация «Сорок сороков» потребовала убрать шоу «Вечерний Ургант» из сетки вещания Первого канала, наказать редакторов передачи, а ведущего Ивана Урганта лишить российского гражданства. По их мнению, авторы программы якобы позволили себе глумление над Иисусом Христом и христианскими традициями.

«Что касается выступления подобных организаций, то это не первый и не последний раз — относиться к этому серьезно я никак не могу. Я надеюсь, что никаких последствий для него не будет. То, что его не лишат российского гражданства — в этом я убежден», — заявил Познер в интервью порталу Ura.ru.

Познер отметил, что не смотрел выпуск программы, вызвавший недовольство представителей общественного движения. По его мнению, если им и стоит предъявлять претензии, то к представителям Первого канала, поскольку именно телеканал принял решение выпустить программу в таком виде.

Журналист напомнил, что дружит с Ургантом, и поэтому «никакое движение типа «Сорок сороков» не изменит его отношения к актеру.

Как сообщал «Царьград», поводом для недовольства православных активистов стал выпуск от 7 января. В начале шоу был показан коллаж, в котором американский актер Николас Кейдж был изображен в роли Иисуса Христа. Он лежал в колыбели, вокруг которой столпились режиссеры Никита Михалков, Квентин Тарантино и Стивен Спилберг, что является отсылкой к известной иконе.

Комментируя жалобу активистов, представитель соведущего Урганта Дмитрия Хрусталева Анна сообщила телеканалу «360», что у них нет чувства юмора. Она отметила, что обычно люди пишут подобные «документы» от скуки и рассказала, что все, кто связан с шоу, находятся сейчас в отпуске.