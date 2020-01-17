Эксперты DeviceLock назвали самые популярные пароли в 2019 году

Москва, 17 января. Топ-10 самых популярных в мире паролей 2019 года повторил рейтинг года 2018. Из года в год пароли 123456, qwerty, password и 111111 держат первые строчки, говорится в исследовании DeviceLock.

Как и в 2018 году, в 2019-м самыми популярными в мире паролями стали 123456 и qwerty, а также их комбинаций (например, 1q2w3e). В первую десятку также вошли password и 111111. В исследование DeviceLock вошли почти пять миллиардов уникальных пар логинов и паролей, попавших в открытый доступ из-за массовых утечек персональных данных, передают «Известия».

В России самыми популярными паролями стали «пароль», «йцукен» и «я». В первую десятку также вошли «любовь», «привет», «наташа», «люблю», «максим», «андрей» и «солнышко».

Технический директор DeviceLock Ашот Оганесян подчеркивает, что с помощью популярных паролей легко получить доступ и к другим сервисам, где используется такая же информация для входа. К примеру, взломав почту, киберпреступник может получить доступ к интернет-банку.

Представители банков отмечают, что использование простых и распространенных паролей говорит о низкой компьютерной грамотности.

В конце прошлого года Сбербанк рассказал о самых популярных схемах кражи денег с карт. На первом месте являются звонки якобы от службы безопасности банка. Специалисты подчеркивают, что, как только поступает предложение поделиться данными или паролями, необходимо сразу вешать трубку.

Среди распространенных схем: «звонок от покупателя» (если клиент банка оставлял свои данные на сайте бесплатных объявлений), липовые брокеры и поддельные онлайн-опросы.