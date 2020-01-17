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Посадку SSJ-100 на недостроенную ВПП в «Домодедово» сняли из салона самолета

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Посадку SSJ-100 на недостроенную ВПП в «Домодедово» сняли из салона самолета

Москва, 17 января. Появилась снятая одним из пассажиров Sukhoi Superjet 100 видеозапись посадки самолета на недостроенную взлетно-посадочную полосу в московском аэропорту «Домодедово».

На кадрах видно, как авиалайнер снижается, а затем тормозит на ВПП.

Самолет SSJ-100 авиакомпании «ИрАэро» совершил экстренную посадку в аэропорту «Домодедово» 16 января. Пилот посадил лайнер на недостроенную взлетно-посадочную полосу. 

Никто из членов экипажа и пассажиров в результате происшествия не пострадал, сообщила со ссылкой на авиаперевозчика «Газета.ру». Командир судна объяснил инцидент плохой видимостью и близким расположением действующей и строящейся полос.

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Источник: РЕН ТВ
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