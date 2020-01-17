Минобороны РФ рассекретило документы об освобождении Варшавы

Москва, 17 января. Минобороны РФ к 75-летию освобождения Варшавы рассекретило уникальные документы о Висло-Одерской стратегической наступательной операции, в ходе которой силы немецко-фашистских оккупантов были выбиты из города бойцами Красной армии. Онлайн-экспозиция опубликована на сайте министерства.

Варшава была освобождена силами Красной армии 17 января 1945 года. Новый исторический раздел сайта Минобороны начинается с подборки документов о произошедшем в августе – октябре 1944 года Варшавском восстании, в ходе которого погибли около 15 тысяч польских военных и до 200 тысяч гражданских.

Согласно рассекреченным показаниям участников событий, бунт был подготовлен без учета обстановки на фронте и преследовал политические цели. Организатором выступила подпольная военная организация Армия Крайова, ее действия из Лондона курировало польское эмигрантское правительство.

Онлайн-экспозиция показывает, что бойцы Красной армии, несмотря на ограниченные ресурсы, активно пытались поддержать восстание горючим, оружием, продовольствием, разведданными и артиллерийскими ударами.

Тем не менее, согласно показаниям отправленного к восставшим жителям города для поддержания связи с Красной армией разведчика штаба фронта с позывным «Олег», в Варшаве не возводились фортификационные сооружения, не были захвачены стратегические объекты и не проводилось наступательных действий. Также опубликованные документы свидетельствуют, что подразделения Армии Крайовой уничтожили присутствовавших в городе украинцев и евреев и взяли в заложники спасавшихся из немецкого плена советских офицеров.

Кроме того, опубликован фотоальбом оперативного управления 1-го Белорусского фронта с уникальными снимками прорыва обороны польской столицы, последствиями артиллерийской подготовки и штурма. Также в разделе доступны наградные документы.

На сайте Минобороны также опубликованы документы о созданных в оккупированной фашистами Польше концлагерях. Также представлены данные о террористической деятельности Армии Крайовой в 1944–1945 годах в тылу Красной армии на территории Польши, Белоруссии и Литвы.

Ранее газета «Известия» сообщила, что Минобороны России рассекретило документы о начавшемся 29 августа 1944 года Словацком национальном восстании.