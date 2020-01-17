Глава МИД Украины обсудил «Северный поток — 2» с коллегой из Нидерландов

Киев, 17 января. Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко обсудил с голландским коллегой Стефом Блоком строительство газопровода «Северный поток — 2», сообщил политик в своем микроблоге в Twitter.

«Углубленное обсуждение с голландским министром Блоком ситуации на востоке Украины, санкций Европейского союза, «Северного потока — 2», а также продолжающейся подготовки к первому судебному разбирательству по MH17 в Гааге», — подписал совместный снимок с Блоком Пристайко.

Подробности беседы политик не озвучил.

Напомним, в конце прошлого года президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет на 2020 год, который предусматривает ограничительные меры в отношении российского газопровода «Северный поток — 2», передавал RT. Вашингтон потребовал от компаний, ведущих укладку труб, прекратить работу. После этого компания Allseas заявила о прекращении строительных работ.

США выступают против строительства «Северного потока — 2», поскольку всеми силами пытаются поставлять на европейский рынок свой сжиженный природный газ (СПГ), который стоит гораздо дороже российского. Кроме того, против возведения газопровода выступает Украина, которая боится потерять колоссальную прибыль от транзита российского газа в ЕС.

12 января президент России Владимир Путин в ходе брифинга по итогам переговоров с канцлером ФРГ Ангелой Меркель заверил, что Москва способна завершить работу над проектом своими силами. По его словам, «до конца текущего года либо в первом квартале следующего работа будет завершена и газопровод заработает».