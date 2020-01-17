Историк Дмитриевский считает, что закон об образовании на Украине «оболванит» молодежь

Киев, 17 января. Новый закон о полном среднем образовании, одобренный депутатами Верховной рады Украины, нацелен на искусственное снижение интеллекта подрастающего поколения, то есть на «оболванивание» молодежи. В частности, поправки переводят 80% предметов на украинский язык, что станет серьезным барьером для школьников, считает журналист и историк Александр Дмитриевский.

«Ничем иным, как тотальным насаждением глупости такое решение назвать нельзя. Невозможность учиться на родном языке означает автоматическое снижение уровня усвоения материала: вместо осмысления надо тратить время и усилия на синхронный перевод услышанного и прочитанного», – заявил Дмитриевский в интервью изданию «ПолитНавигатор».

По словам эксперта, практика показывает, что учеба на двух языках бывает не проста даже для студента. Но для «будущих сборщиков клубники на плантациях польских панов, уборщиц немецких туалетов, а также для террористов из необандеровских бандформирований даже такого качества знаний будет достаточно», считает Дмитриевский.

Другим ударом по системе образования он считает перевод учителей пенсионного возраста на одногодичные контракты. Дело в том, что сейчас все школы держатся на «ветеранах» педагогики, так как молодежь не охотно идет работать в школы. А тот факт, что за данный закон проголосовало множество депутатов, говорит о том, что «адекватных политиков в украинском парламенте нет», считает Дмитриевский.