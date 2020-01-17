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Создатели Cyberpunk 2077 перенесли релиз игры

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Создатели Cyberpunk 2077 перенесли релиз игры

Москва, 17 января. Релиз компьютерной игры Cyberpunk 2077 перенесен на 17 сентября 2020 года, сообщает в Twitter польская студия-разработчик CD Projekt RED.

Ожидалось, что игру выпустят 16 апреля 2020 года. По словам разработчиков, им необходимо дополнительное время на то, чтобы закончить тестирование и полировку игры.

Представители студии заявили, что стараются сделать Cyberpunk 2077 главным достижением нынешнего поколения, передает «Газета.ру».

Cyberpunk 2077 — проект польской студии CD Projekt Red, которая ранее работала над культовой серией игр «Ведьмак» по мотивам романов писателя Анджея Сапковского. Cyberpunk 2077 основана на настольной игре Cyberpunk 2020, а также на множестве книг о вымышленной вселенной Cyberpunk. 

Летом 2019 года голливудский актер Киану Ривз принял участие в презентации игры, в которой он исполняет одного из основных персонажей игры. Появление Ривза в считанные часы стало новым мемом. 

В ходе презентации актер появился на сцене, чтобы поприветствовать аудиторию. Один из зрителей прервал речь Киану, выкрикнув из зала: «Ты потрясающий!». Актер в ответ крикнул: «Нет, это ты потрясающий! Вы все потрясающие!».

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