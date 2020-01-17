Создатели Cyberpunk 2077 перенесли релиз игры

Москва, 17 января. Релиз компьютерной игры Cyberpunk 2077 перенесен на 17 сентября 2020 года, сообщает в Twitter польская студия-разработчик CD Projekt RED.

Ожидалось, что игру выпустят 16 апреля 2020 года. По словам разработчиков, им необходимо дополнительное время на то, чтобы закончить тестирование и полировку игры.

Представители студии заявили, что стараются сделать Cyberpunk 2077 главным достижением нынешнего поколения, передает «Газета.ру».

We have important news regarding Cyberpunk 2077’s release date we’d like to share with you today. pic.twitter.com/aWdtR0grYV — CD PROJEKT RED (@CDPROJEKTRED) January 16, 2020

Cyberpunk 2077 — проект польской студии CD Projekt Red, которая ранее работала над культовой серией игр «Ведьмак» по мотивам романов писателя Анджея Сапковского. Cyberpunk 2077 основана на настольной игре Cyberpunk 2020, а также на множестве книг о вымышленной вселенной Cyberpunk.

Летом 2019 года голливудский актер Киану Ривз принял участие в презентации игры, в которой он исполняет одного из основных персонажей игры. Появление Ривза в считанные часы стало новым мемом.

В ходе презентации актер появился на сцене, чтобы поприветствовать аудиторию. Один из зрителей прервал речь Киану, выкрикнув из зала: «Ты потрясающий!». Актер в ответ крикнул: «Нет, это ты потрясающий! Вы все потрясающие!».