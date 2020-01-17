Землетрясение магнитудой 5,4 произошло у берегов Камчатки

Петропавловск-Камчатский, 17 января. Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,4 в Тихом океане у берегов Камчатки, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС РФ.

Утром в пятницу сейсмостанция «Петропавловск» зафиксировала землетрясение в акватории Тихого океана, на глубине 50 километров. Магнитуда подземного толчка составила 5,4. Толчки силой 2-3 балла ощущались в нескольких районах Петропавловска-Камчатского.

Спасатели оперативно осмотрели социально значимые здания в столице края.

«Угроза цунами в результате землетрясения, которое произошло в Тихом океане, не объявлялась. Погибших, пострадавших, разрушений нет», — сообщили в ГУ МЧС.

Как передавал RT, землетрясение магнитудой 5,6 у берегов Камчатки было зафиксировано также в первый день нового года. Эпицентр землетрясения находился в 130 км восточнее Петропавловска-Камчатского. Тогда обошлось без разрушений, никто не пострадал.