Российский бизнесмен заказал Сафронову икону Юлии Началовой за «внушительную» сумму

Москва, 17 января. Российский художник Никас Сафронов рассказал, что некий бизнесмен заказал у него икону с изображением певицы Юлии Началовой. Сумму заказа он не афишировал, но называл «внушительной».

По словам художника, олигарх является большим поклонником скончавшейся певицы. Неизвестный бизнесмен обратился к художнику узнав о том, что Сафронов кроме картин пишет и иконы. Заказчик пояснил, что, по его мнению, Юлия была православной девушкой и очень светлым человеком, настолько добрым, что многие считают ее мученицей.

Как оказалось, Никас Сафронов действительно пишет иконы, этому он учился в Сергиевом Посаде. На сегодняшний день он продолжает писать лики святых, освещать их, дарить священнослужителям и близким людям, но он не афиширует это, так как испытывает к подобному творчеству «особое, трепетное отношение», сообщает ФБА «Экономика сегодня».

Известно, что на сегодняшний день Никас Сафронов уже принялся за работу, но остановился на этапе набросков, не добавляя в композицию лики святых. Дело в том, что заказчик пожелал изобразить певицу вместе со Святой Анной и Святой Марией. Перед тем как добавить их образы, художник пожелал посоветоваться с представителем духовенства и поклонниками Юлии Началовой.

Художник также отметил, что до этого случая считал публикации СМИ о «святости» певицы выдумками и не связывал с настоящей точкой зрения поклонников Началовой. Однако заказ заставил засомневаться в том, что тема была «раздута» журналистами.

Юлия Началова скончалась 16 марта 2019 года на 39-м году жизни. Как впоследствии рассказал отец исполнительницы, у нее произошло заражение крови и не выдержало сердце. После смерти певицы выяснилось, что у нее был диабет первой группы, красная системная волчанка (аутоиммунное заболевание) и подагра.

Звезду похоронили на Троекуровском кладбище в Москве. С певицей пришли проститься родные, близкие, коллеги по цеху и многочисленные поклонники.

Ранее подруга исполнительницы Олеся Сазыкина рассказала, что незадолго до своей смерти Началова спасла годовалого малыша, которому требовалась дорогостоящая операция на головном мозге.