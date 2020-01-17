Звезда «Моей прекрасной няни» Дубкина назвала «очень страшной» ситуацию вокруг Заворотнюк

Москва, 17 января. Российская актриса Екатерина Дубакина, исполнившая роль старшей дочери Шаталина в сериале «Моя прекрасная няня», назвала «очень страшной» ситуацию, сложившуюся вокруг ее коллеги Анастасии Заворотнюк.

Журналисты KP.RU поинтересовались у Дубкиной, следит ли она сейчас за «ситуацией вокруг Анастасии Заворотнюк».

«Очень страшная ситуация. Но это очень скользкий момент…Мне бы не хотелось обсуждать его подробно», — ответила актриса.

Она уточнила, что было бы некорректно обсуждать здоровье коллеги. Она лишь «пожелала здоровья Насте и сил ее близким».

Напомним, первые сообщения о болезни Заворотнюк появились в августе 2019 года. СМИ сообщили, что у нее рак мозга. Семья долгое время не давала никаких комментариев, что породило массу разных сплетен в Сети. В конце декабря они в очередной раз попросили оставить Анастасию в покое и не переходить личные границы звезды.

12 января в СМИ появилась информация, что врачи московской онкоклиники выписали домой звезду сериала «Моя прекрасная няня». Из-за отсутствия официальных данных снова начали появляться разные версии, почему врачи приняли такое решение. Было предположение, что лечение уже стало бессмысленным, по другой гипотезе актрисе, наоборот, полегчало. Были варианты и о том, что у семьи нет денег платить за содержание Анастасии в этой элитной онкологической клинике в Москве.

PR-директор звезды Марина Потапова отказалась комментировать сообщения о выписке актрисы из больницы домой.

В преддверии Нового года Заворотнюк в соцсетях поблагодарила всех, кто поддерживал ее на протяжении года. Как передавала «Газета.ру», в публикации также содержатся пожелания здоровья и благополучия от актрисы и ее семьи.