Милонов считает опасным сотрудничество Турции с боевиками ПНС Ливии в преддверии саммита в Берлине

Командир 3-й бригады спецназа, бригадный генерал вооруженных сил Турции Халиль Сойсал, известный также как «Черный коготь», отныне будет руководить подготовкой сил так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии. Кроме того, он займется курированием различных вооруженных бандформирований, связанных с марионеточным оккупационным триполитанским режимом. Об этом сообщают ряд турецких информационных источников. По словам депутата Государственной думы Российской Федерации Виталия Милонова, Анкара совершает серьезную ошибку, помогая боевикам Файеза Сарраджа, так как в перспективе они вполне могут выступить и против Турции.

Стоит отметить, что данный турецкий военный чиновник ранее руководил операцией «Щит Евфрата» на севере Сирийской Арабской Республики. В настоящий момент любое вмешательство со стороны Анкары лишь еще больше обострит затяжной конфликт в североафриканском государстве, увеличив конфронтацию между противоборствующими сторонами. Таким образом, Турция продолжает оказывать поддержку утратившему свою легитимность ПНС Ливии, подогревая и так достаточно сложную ситуацию извне.

Очевидно, что такие действия со стороны турецких властей могут спровоцировать дальнейшую эскалацию конфликта между Ливийской национальной армией (ЛНА) и бандформированиями Файеза Сарраджа, состоящими преимущественно из боевиков запрещенных в России террористических группировок. Такое развитие событий на фоне прошедших недавно в Москве переговоров по урегулированию кризиса в Северной Африке и намеченной на 19 января конференции по Ливии в германской столице может затянуть процесс выхода Ливии из кризиса.

Корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) поинтересовался у депутата Госдумы РФ Виталия Милонова, чем может обернуться подобное назначение турецкого генерала в преддверии берлинской конференции по Ливии.

«Мы помним печальный опыт Турции в ведении дел с боевиками «Исламского государства»1 (запрещена в РФ). Часто бывая в Сирии, я помню, как джихадисты, грабя различные сирийские предприятия, вывозили все украденное ими оборудование в Турцию и торговали наворованным с турецкими предпринимателями. К сожалению, повторяется (в Ливии – Прим. ФАН) та же самая история, когда не только Анкара, но и европейские страны начинают поддерживать того, кто проявляет по отношению к ним политическую лояльность, это вполне может быть очередной ИГИЛ1 (запрещена в РФ). Международное сообщество сейчас должно внимательно смотреть на то, что законное правительство Ливии атакуется со стороны сил, которые утратили свою легитимность (ПНС Ливии – Прим. ФАН), являющихся в чистом виде незаконными вооруженными формированиями и поддерживаются Турцией. По большей части, они являются теми, кто испугался возмездия в Сирии, в других странах, они приехали в Ливию и нашли тех же самых партнеров в лице турецких и европейских политиков. Почему-то все забывают, что боевики зачастую выходят из-под контроля, сегодня они сотрудничают, а завтра начнут убивать самих же турок», — объяснил парламентарий.

Кроме того, собеседник ФАН подчеркнул, что подобные действия по оказанию поддержки боевикам бандформирований, не принесут Турции ничего хорошего. Он напомнил о том, что с террористами нельзя вести никаких дел, что наглядно продемонстрировала Россия на Ближнем Востоке, в частности, в Сирии.

«Здесь (в Ливии – Прим. ФАН) крайне необходимо влияние России, потому что только наша страна смогла спасти ситуацию на Ближнем Востоке, Америка не смогла ничего сделать. Похожая ситуация происходит и в Ливии, это не принесет Анкаре никакого блага, потому что это неправильные деньги и неправильный бизнес», — констатировал Милонов.

Ранее ФАН сообщал о том, что Турция продолжает осуществлять переброску наемников из Сирии на территорию Ливии перед саммитом, который должен состояться в Берлине в конце текущего месяца. В ходе этих переговоров, предложенных канцлером ФРГ Ангелой Меркель и поддержанных Владимиром Путиным, должны обсуждаться вопросы прекращения кровопролития в Ливии и заключения перемирия между сторонами ливийского конфликта.

1 Организация запрещена на территории РФ.