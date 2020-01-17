Переговоры по строительству плотины на Голубом Ниле прошли при посредничестве Трампа

Вашингтон, 17 января. Главы МИД Египта, Судана и Эфиопии 15 января провели встречу с главой Белого дома Дональдом Трампом и министром финансов Соединенных Штатов Стивеном Мнучином в Вашингтоне. Ключевой темой встречи стало обсуждение вопросов реализации проекта строительства Великой ренессансной плотины (ГЭРБ) на Голубом Ниле. Американский лидер отметил важность скорейшего подписания всеобъемлющего соглашения, которое поспособствует возведению этого важного для всего региона сооружения.

По результатам визита в столицу США министров — Самеха Хасана Шукри (глава МИД Египта), Геду Андаргачева (глава МИД Эфиопии) и Асмы Мохаммеда Абдаллы (глава МИД Судана) — были рассмотрены вопросы дальнейшего сотрудничества этих стран в формировании взаимовыгодного соглашения по возведению плотины на Ниле. Дипломаты подчеркнули важность этой водной артерии для устойчивого развития своих государств.

Стоит отметить, что ключевой проблемой в реализации проекта строительства ГЭРБ являлись разногласия между Каиром и Аддис-Абебой в вопросах использования водных ресурсов реки Нил. Примечательно, что встреча с руководителями внешнеполитических ведомств Египта, Судана и Эфиопии не была включена в официальный график американского президента, а ее проведение было инициировано лишь после обращения египетского лидера Абдель-Фаттаха эль-Сиси с просьбой к Вашингтону выступить посредником в урегулировании спорных моментов вокруг возведения плотины.

«Встреча прошла хорошо, и обсуждения будут продолжаться в течение дня!», — написал об этих переговорах в своем Twitter Дональд Трамп.

Напомним, Эфиопия и Египет на протяжении многих лет никак не могут уладить спорные вопросы касательно отведения вод Нила. Египетские власти подчеркивали, что предложение Аддис-Абебы о заполнении водохранилища, расположенного сразу за плотиной, угрожает засухой. Со стороны Судана имелось отдельное соглашение, которое было заключено еще до начала строительства Каиром Асуанской плотины, но не включавшее интересы Эфиопии.