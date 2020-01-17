Жители Украины потребовали от Зеленского разблокировать российские интернет-ресурсы

Киев, 17 января. На сайте официального-интернет представительства президента Украины Владимира Зеленского появилась петиция, требующая возобновить на территории страны работу всех российских интернет-ресурсов, таких как Mail.ru, Yandex.ru, и социальная сеть VK.ru.

Согласно сайту, инициатором петиции стал Дмитрий Каминский. Документ был опубликован в четверг, 16 января.

«Прошу принять закон о возобновлении работы всех интернет сервисов российских компаний, таких как Mail.ru, Vk.com, Yandex.ru и так далее, так как многие из этих интернет-ресурсов необходимы для многих украинцев», – пишет автор петиции.

Отмечается, что данные ресурсы являются информационно-развлекательными и не наносят никакого вреда для украинцев и Украины в целом. По мнению автора, их блокировка считается нецелесообразной. Чтобы глава государства рассмотрел данную петицию, она должна набрать подписи не менее 25 тысяч человек. На это отводится 92 дня.

Напомним, срок действия санкций против российских интернет-ресурсов истекает в середине 2020-го (кроме «Яндекса», для которого их персонально продлили в 2019-м еще на три года). Ранее международные эксперты высказали сомнения по поводу того, что для новой украинской власти есть смысл продлевать их действие.

Кроме того, по мнению киевских интернет-аналитиков, запрет соцсетей и платформ с «российской пропиской» оказался бессмысленным и нанес больше ущерба рядовым гражданам, чем российским владельцам.