Медведев выделил 127 млрд рублей на строительство атомного ледокола «Лидер»

Москва, 17 января. Дмитрий Медведев перед отставкой с поста премьер-министра РФ подписал постановление о выделении из бюджета 127,577 млрд рублей на строительство атомного ледокола «Лидер». Документ, опубликованный на официальном сайте правовой информации, подписан 15 января.

В документе сообщается, что Медведев распорядился выделить в период с 2020 по 2027 годы деньги из федерального бюджета на строительство атомного ледокола проекта 10510 «Лидер» мощностью 120 МВт. Судно должно быть введено в эксплуатацию в 2027 году.

Госзаказчиком строительства обозначена госкорпорация «Росатом», застройщиком — федеральное государственное унитарное предприятие атомного флота. Распоряжение стало одним из последних, подписанных Дмитрием Медведевым на посту председателя правительства.

В минувшую среду президент РФ Владимир Путин подписал документ об отставке правительства РФ в полном составе и назначил Медведева исполняющим обязанности главы кабмина, передавала «Газета.ру». Глава государства предложил назначить новым премьером главу ФНС Михаила Мишустина.

В четверг Путин распорядился назначить Медведева на должность заместителя главы Совета Безопасности. Должность же премьера официально занял Мишустин, прежде возглавлявший ФНС.

Отставка правительства произошла вскоре после выступления Путина с посланием к Федеральному собранию. В нем он анонсировал ряд социальных и административных реформ, которые предполагают ребаланс ветвей власти с усилением роли законодательного органа.