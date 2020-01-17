Сенаторы и глава Верховного суда США дали старт импичменту Трампа

Вашингтон, 17 января. В США дан старт рассмотрению выдвинутых Палатой представителей обвинений против действующего президента Дональда Трампа. Для начала процесса импичмента глава Верховного суда США Джон Робертс и сенаторы принесли присягу.

Сообщается, что в ходе рассмотрения обвинений сенаторы будут играть роль присяжных, «обвинителями» станут конгрессмены, а «судьей» – Джон Робертс. Сенаторы же будут решать вопрос о виновности президента, сообщает РИА Новости.

Накануне демократы Палаты представителей американского Конгресса передали в Сенат обвинительное заключение против президента США Дональда Трампа в рамках процедуры импичмента.

Напомним, Трамп стал третьим в истории США президентом, против которого была начата процедура импичмента. Поводом для ее инициации стало обвинение в том, что он якобы задерживал одобренную Конгрессом военную помощь Киеву, требуя от президента Украины Владимира Зеленского начать расследование против сына экс-вице-президента США Джо Байдена Хантера Байдена.

Демократы утверждают, что Трамп превысил свои полномочия, после чего препятствовал проведению расследования по этому делу. Однако глава Белого дома заявляет, что всего лишь требовал от властей Украины усилить борьбу с коррупцией в стране.