США готовят штрафы компаниям, которые откажутся соблюдать санкции против Ирана

Вашингтон, 17 января. Минфин США объявил срок в 90 дней, в течение которых иностранные компании смогут перейти к соблюдению санкций, принятых неделей ранее против Ирана.

Иностранные компании имеют 90 дней, чтобы адаптироваться к новым санкциям, объявленным на прошлой неделе против Ирана. Такой срок обозначил Минфин США. Время у бизнеса истекает 9 апреля. После этой даты не соблюдающие санкции компании будут подвергнуты штрафам со стороны Вашингтона.

Отношения Ирана и США в очередной раз осложнились 3 января, когда американцы авиаударом убили под Багдадом иранского генерала Касема Сулеймани. Провести операцию против командующего силами спецназначения «Аль-Кудс» Корпуса стражей Исламской революции» (КСИР) приказал президент США Дональд Трамп, передавал RT. Убийство Сулеймани, которого считают национальным героем Ирана, вызвало острую реакцию Тегерана. В ответ Иран нанес удар по американским военным базам в Ираке. Эта операция получила название «Мученик Сулеймани».

В ответ Вашингтон ввел рестрикции в отношении 17 иранских горнодобывающих и металлургических предприятий, а также иностранных судов.

После беззаконных действий Вашингтона, приведших к гибели людей, Сирия, Иран и Ирак выступили против американского присутствия в регионе и призвали Штаты покинуть Ближний Восток, вновь напомнив о лозунге «Янки гоу хоум».