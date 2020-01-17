В Минобороны РФ опровергли сообщения об авиаударах ВКС в сирийском Идлибе

Дамаск, 17 января. Руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Юрий Боренков ответил на сообщения СМИ, заявивших об ударе ВКС РФ по гражданским объектам, расположенным в Идлибской зоне деэскалации. Он опроверг данную информацию, пояснив, что в этой зоне уже более двух недель действует режим прекращения огня.

«Сообщения не соответствуют действительности. С начала действия режима прекращения огня ВКС боевых вылетов не осуществляли», – цитирует Боренкова РИА Новости.

Напомним, Россия и Турция договорились о введении режима прекращении огня в Идлибской зоне деэскалации еще 12 января. Однако уже через четыре дня террористы нарушили данный режим, обстреляв позиции сирийской армии и окраины Алеппо.

Член Совета по внешней и оборонной политике Александр Михайлов назвал оправданным возобновление военной операции сирийскими войсками, отметив, что боевики продемонстрировали свою неспособность идти на компромисс.

По мнению специалистов, террористы не получают финансовую поддержку, когда прекращают боевые действия, именно поэтому они продолжают провокации, направленные на эскалацию конфликта в Сирии.