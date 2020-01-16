Представитель Киева Олифер назвала условия проведения выборов в Донбассе

Киев, 16 января. Выборы в Донбассе можно проводить только тогда, когда границы Украины будут находиться под полным контролем Киева, заявила пресс-секретарь официального представителя Киева в контактной группе по урегулированию ситуации в регионе Дарья Олифер.

«Выборы можно проводить только тогда, когда границы государства находятся под его полным контролем или контролем международных наблюдателей, иначе не существует никаких гарантий безопасности в день голосования», — написала Олифер на своей странице в Facebook.

По ее мнению, «преждевременное проведение выборов или ненадлежащая подготовка» могут спровоцировать возобновление боевых действий.

«Только возвращение внутренне перемещенных лиц и беженцев в свои родные города и села, их участие в выборах способны обеспечить длительный мир», — добавила Олифер.

В конце прошлого года глава МИД Украины Вадим Пристайко сообщил, что обсудил с руководителем БДИПЧ ОБСЕ Ингибьерг Сольрун Гисладоттир возможность проведения выборов на части Донбасса, неподконтрольной украинскому правительству. Как передавал RT, он подчеркнул, что провести выборы в тех условиях, которые сейчас есть, практически невозможно.

В офисе президента Украины незадолго до этого заявляли, что в Киеве планируют провести выборы в Донбассе вместе с местными выборами в других украинских областях 31 октября 2020 года.

Постоянный представитель Донецкой Народной Республики в контактной группе, глава МИД ДНР Наталья Никонорова 13 января выразила мнение, что Киев не сможет вовремя выполнить предусмотренные Минскими соглашениями условия для проведения местных выборов в Донбассе в 2020 году. По ее словам, речи о выборах идти не может до тех пор, пока «не будут выполнены все предшествующие политические пункты комплекса мер».

Гражданская война на Украине началась в 2014 году. Некоторые районы Донецкой и Луганской области после государственного переворота отказались признавать новую власть в Киеве, объявив о своей независимости. По данным ООН, с начала конфликта в Донбассе погибли более 10 тысяч человек, около 23 тысяч получили ранения, сообщала «Газета.ру».