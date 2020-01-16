سوريا نتائج 16 يناير: استئناف العملية العسكرية في إدلب. روسيا وسوريا ضد الوجود الأمريكي

سوريا ، 16 يناير. استأنف الجيش السوري العملية العسكرية ضد الإرهابيين في إدلب بسبب انتهاك وقف إطلاق النار من قبل المسلحين. قال الجيش الروسي وسوريا إن الولايات المتحدة تواصل زيادة وجودها العسكري في المنطقة.

الجيش السوري يستأنف عملياته ضد الإرهابيين في إدلب

استأنف الجيش السوري عملية عسكرية في محافظة إدلب ليلة 16 يناير بسبب انتهاك لوقف إطلاق النار من قبل المسلحين. استأنفت وحدات الجيش عملياتها العسكرية في جنوب شرق محافظة إدلب رداً على انتهاك المسلحين لاتفاق وقف إطلاق النار.

القوات السورية تجري تجهيزات على إطلاق النار تستعداً لمهاجمة مواقع المسلحين في المنطقة المحددة. قبل ذلك بالامس ، سجل الجانب الروسي في اطار عمل للمصالحة في سوريا 38 وقائع حول انتهاك وقف إطلاق النار.

في وقت سابق قام مسلحون بسلسلة من الاستفزازات في محافظة حلب. مثلا فتحوا النار من قذيفة هاون على حاجز الحاضر رغم وقف إطلاق النار ، ثم أطلقوا عدد صوارخ على مدينة حلب. حاليا يستقر الإرهابيون على الناحية الغربية للمدينة ويطلاقون النار من هناك على مناطق سكنية في المدينة والمستوطنات القريبة. من المعروف أنه نتيجة لهجوم شنه مسلحون هي - عانى المدنيون واضرار البنية التحتية للمدينة .

حققت في نهاية اليوم مفارز الجيش السوري النجاحات الأولى: تسيطرت وحدات من الجيش على بلدة أبو جريف وتيل خطرة في ريف إدلب الجنوبي الشرقي بعد مواجهة عنيفة مع إرهابيين "تحرير الشام.

وتجري القوات الحكومية إعداد المدفعية في المناطق الجنوبية من مدينة حلب ومن هناك اطلاق الجيش نارا على التحصينات الإرهابية في خان طومان وخلصة والزربة. في نفس الوقت نقلت القيادة العسكرية للجيش السوري مدرعات إلى منطقتي الراشدين والزهراء.

دعت روسيا وسوريا الولايات المتحدة إلى وقف بناء القوات في الشرق الأوسط

تواصل الولايات المتحدة زيادة وجودها العسكري في المنطقة بدلاً من انسحاب الموعود لقواتها من الشرق الأوسط. صرح بذلك مقر التنسيق بين الوكالات في روسيا وسوريا في بيان مشترك.

وافاد التقرير إن انسحاب الوحدات الأمريكية ، الذي أعلنت واشنطن ، سيكون له تأثير إيجابي على الحد من التوترات في الشرق الأوسط. ومع ذلك ، في الواقع ، تزيد الولايات المتحدة من قوتها في المنطقة.

تصرح الوثيقة: "تواصل الولايات المتحدة تصعيد الموقف بزيادة قوتها العسكرية في الشرق الأوسط".

طالبت موسكو ودمشق واشنطن "بالكف عن التأثير المزعزع للاستقرار على الوضع في منطقة الشرق الأوسط" واحترام سيادة الدول.

في ليلة 3 يناير ، قُتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني في هجوم صاروخي بالقرب من مطار بغداد. ردا على ذلك ، هاجمت طهران المنشآت العسكرية الأمريكية في العراق. طالب البرلمان العراقي الولايات المتحدة بسحب قواتها من البلاد ، لكن الولايات المتحدة تجاهلت هذا البيان.

أدت الإجراءات الأمريكية في الشرق الأوسط إلى تفاقم حاد في الوضع في المنطقة. على نحو متزايد يخرج سكان البلدان في المنطقة إلى الشوارع مع مكالمات "يانكيز، امشوا إلى البيت!". في الحقيق ، احتلت الولايات المتحدة جزءًا من أراضي دول مثل العراق وسوريا. ترفض واشنطن سحب قواتها من الشرق الأوسط ، ويعتقد الخبراء أن المواجهة الخطيرة ، التي تؤدي حتماً إلى خسائر بشرية ، ستجبرهم على ذلك.

وحث لافروف على منع محاولات تقرير مصير الشرق الأوسط من الخارج

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إن خطر الإرهاب في سوريا قد تم تجنبه. ووفقا له ، ينبغي أن يكون مثال السوري مثالا جيدا. ودعا إلى مواصلة منع "المحاولات المتهورة لتقرير مصير المنطقة من الخارج".

وفي حديثه إلى طلاب فرع للمعهد موسكو الحكومي للعلاقات الدولية بوزارة الخارجية الروسية في مدينة طشقند أضاف وزير الخارجية أن روسيا ، استجابة لطلب من الحكومة الشرعية في سوريا ، قدمت مساعدة فعالة في صد تهديد الإرهاب العالمي.

وقال لافروف: "لقد تم الآن تجنب هذا التهديد ، يبقى حل بعض المهام الخاصة بالفعل".

وأكد أن روسيا ساعدت الشعب السوري في الدفاع عن دولته. وحث لافروف على عدم السماح بمحاولات تقرير مصير الشرق الأوسط من الخارج.

وقال الوزير: "أعتقد أن هذا يجب أن يكون مثالًا جيدًا لكيفية منع المحاولات العدوانية المتهورة لتحديد مصير مناطق بأكملها عبر المحيط ومن أي مكان على الأرض".

إيران قادرة على تعطيل الطائرات بدون طيار الأمريكية في غضون دقائق

فقدت القوات الأمريكية في هجوم القوات الإيرانية على القاعدة العسكرية الأمريكية عين الأسد في العراق على الفور تقريبا اتصالها بالمركبات قتال جوي بدون طيار مكلفة (MAQ-1C غراي إيجل).

تجدر الإشارة إلى أن الأميركيين لم يتمكنوا من السيطرة على طائراتهم بدون طيار عندما هاجمت إيران قاعدة جوية. كان الجيش الأمريكي قادرا على البقاء على اتصال مع الطائرات بدون طيار لبضع دقائق فقط. وفقًا للوكالة ، استخدمت الطائرات نفسها من دون طيار الجيش الأمريكي لقتل الجنرال الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني.

يعتقد الخبير العسكري إيجور كوروتشنكو أن قدرات إيران تسمح له بتعطيل نظام مراقبة الطائرات بدون طيار. شارك الخبير هذا الرأي مع وكالة الأنباء الفيدرالية (FAN) ، مؤكدًا أن القوات الإيرانية قد أثبتت من قبل قدرة معداتها التقنية على ذلك.

"من حيث المبدأ ، أظهرت إيران مرارًا قدرات أنظمة التشويش الإلكترونية. لذلك ، لا يمكن استبعاد أنه ، خوفًا من ضربة انتقامية من قبل الولايات المتحدة باستخدام الطائرات بدون طيار ، نشرت إيران الأمواج الإلكتروني من أجل تعطيل السيطرة المستقرة على هذه الطائرات على أراضي العراق ، حيث من الممكن تنفيذ غارات جوية " ، خبير عسكري لوكالة.