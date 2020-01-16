Сенатор Пушков прокомментировал возвращение Украины в ПАСЕ

Москва, 16 января. Член комитета Совета Федерации по информационной политике, сенатор Алексей Пушков прокомментировал решение Верховной рады о возвращении Украины к работе в Парламентской ассамблее Совета Европы. Он назвал данное решение Киева «предсказуемым».

Своим мнением Алексей Пушков поделился в Twitter.

«Это было предсказуемо: поза с надутыми губами из-за отмены санкций против России не дала результатов. Впечатлить Европу не удалось», – пишет сенатор.

Он считает, что теперь Киев, как обычно, попытается устроить в Парламентской ассамблее «новую обструкцию».

Напомним, в четверг, 16 января глава делегации Рады в ПАСЕ Елизавета Ясько заявила, что Верховная рада приняла постановление о работе делегации в ПАСЕ, которая едет в Страсбург, чтобы «бороться за Украину».

В 2014 году российская делегация была лишена права голоса в ПАСЕ под предлогом воссоединения Крыма с Россией. В свою очередь, российская отказалась принимать условие в заседаниях. 25 июня 2019 года члены ПАСЕ приняли резолюцию, которая в полном объеме восстановила полномочия России в ассамблее. Данное решение вызвало негативную реакцию со стороны украинской делегации, которая покинула зал заседаний. Кроме того, делегация Украины отказалась от участия в выборах нового генерального секретаря ПАСЕ.