Пристайко и Зариф обсудили репатриацию тел украинских жертв авиакатастрофы «Боинга»

Киев, 16 января. Глава МИД Украины Вадим Пристайко обсудил со своим иранским коллегой Джавадом Зарифом расследование катастрофы украинского «Боинга-737» в Тегеране, сообщил политик в своем микроблоге в Twitter.

Министры иностранных дел Украины и Ирана провели в четверг телефонный разговор, обсудив ситуацию со сбитым украинским самолетом. Зариф заявил о готовности Тегерана отправить тела украинских граждан на родину и привлечь украинских специалистов к расшифровке черных ящиков, сообщает пресс-служба иранского МИД.

«Мы обсудили вопросы репатриации тел украинских жертв и роль Украины в совместном расследовании, в частности — доступ к черным ящикам. Наши требования остаются неизменными», — сообщил в Twitter Пристайко.

По его словам, в настоящее время украинские специалисты «собирают факты и убедительные доказательства», работают в сотрудничестве с Ираном, «чтобы составить полную картину».

Ранее в четверг президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду, что тела погибших при крушении самолета в Тегеране украинцев будут доставлены в Киев 19 января, и дал обещание оказать требуемую помощь с организацией похорон.

Он пообещал оказать поддержку родственникам погибших, связанную с организацией похорон, и подчеркнул, что уже в течение этой недели семьи погибших получат материальную компенсацию от государства. По его словам, Киев будет требовать от Тегерана дополнительных выплат.

8 января украинский «Боинг-737» разбился вскоре после вылета из аэропорта Тегерана. На борту лайнера находились граждане Украины, Великобритании, Германии, Швеции, Канады, Ирана и Афганистана — все они погибли, передавала «Газета.ру». Впоследствии Иран признал, что самолет по ошибке сбили силы ПВО страны, которые были приведены в боевое состояние из-за военной активности находящихся в Ираке сил США. По словам официальных лиц Ирана, трагедии можно было бы избежать, если бы Соединенные Штаты не устраивали провокаций.

Незадолго до крушения «Боинга-737» американский беспилотник нанес удар по аэропорту Багада, в результате чего был убит иранский генерал Касем Сулеймани. После этого Ирак потребовал, чтобы США вывели свои войска с территории страны.