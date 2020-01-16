ليبيا, 16 يناير. قيم لافروف احتمالات استعادة الدولة الليبية بعد قصف الناتو ، اردوغان يحاول الضغط

تقارير صحيفة الغارديان عن الفي مقاتل سوري, مدعومين من قبل تركيا: تم إرسالهم إلى ليبيا للقتال إلى جانب ما يسمى بحكومة الوفاق الوطني الليبي.

وفقا للنشر البريطاني ، وصل حوالي 650 مقاتلا إلى طرابلس في نهاية العام الماضي ، وأكثر من ألف موجود في تركيا منذ 5 يناير ، حيث يتم تدريب بعض المقاتلين في معسكرات التدريب قبل "رحلة العمل". بالإضافة إلى ذلك ، تركز صحيفة الغارديان على حقيقة أن المقاتلين السوريين قد وقعوا بالفعل عقودا مع "حكومة الوفاق الوطني" لمدة ستة أشهر: وفقا لهذه الأوراق ، سوف يحصلون على ألفي دولار شهريا من زعيم حكومة الوفاق الوطني فايز سراج.

"كل من السراج وتركيا ، وربما ، ممثلون آخرون يشاركون بطريقة ما في هياكل اقتصاد الظل. هم في سوريا وليبيا ، وأعتقد حتى في أوكرانيا. ماذا يعني هذا؟ هذا هو نهب الموارد النفطية وتهريب الأسلحة والاتجار بالبشر والأعضاء البشرية. حيث يوجد قتال وأشخاص يأسون ،اعتذر عن التعبير الصريح

، تقدر الجثث الجديدة ، وتجلب الكثير من المال. إن السراج يأخذ أموالا من اعمال الظل الإجرامية هذه ببساطة لأنه يسمح لنفسه ذلك : استئجار القتلة ، والحراسة ، وحتى الحفاظ على مثل هذا النوع من "الجيش" ، - قال الأستاذ المساعد للعلوم السياسية وعلم الاجتماع في REU الذي سمي باسم بليخانوفا ، عضو مجلس الخبراء "ضباط روسيا" الكسندر بيريندجيف.

اردوغان يحاول الضغط على الاتحاد الاوروبي و التحريض نحو تعطيل الهدنة عشية مؤتمر برلين

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في مقابلة مع القناة التلفزيونية العربية "218" إن إرسال الفرقة العسكرية التركية إلى ليبيا كان مشروطا بطلب من حكومة الوفاق الوطني المزعومة "لضمان بقاء الحكومة".

قال الرئيس التركي "سنرسل قواتنا إلى ليبيا بناءً على طلب حكومة الوفاق الوطني لضمان بقاء الحكومة".

وفقًا للعالم السياسي ، نائب مدير معهد التاريخ والسياسة في جامعة موسكو التربوية الحكومية ، مرشح العلوم التاريخية ، الأستاذ المشارك فلاديمير شابوفالوف ، فإن مثل هذه التصريحات التي أدلى بها الزعيم التركي تزيد من حدة الموقف عشية مؤتمر برلين الذي سيعقد في 19 يناير. إضافة إلى ذلك ، فإن هذه السياسة من جانب رجب طيب أردوغان تستفز القائد العسكري خليفة حفتر في الجيش الوطني الليبي لتعطيل الهدنة.

"يرتبط هذا البيان ارتباطا مباشرا بمؤتمر برلين: في الواقع ، فإن تركيا ترفع الرهان باستفزازاتها الواضحة. الجميع يفهم أن تركيا تسعى لتحقيق مصالحها الخاصة ، بما في ذلك تلك المتعلقة باستخراح الموارد في البحر الأبيض المتوسط. في هذه الحالة ، فإن الدفاع عن حكومة الوفاق الوطني من جانب أنقرة يسعى إلى تحقيق أهداف أنانية ضيقة للقيادة التركية ،المتعلقة بتحقيق مصالحهم الجيوسياسية والجغرافية الاقتصادية في المنطقة. وقال الخبير في تعليق خاص لوكالة الأنباء الفيدرالية "أنا أؤكد أن دعم تركيا لحكومة السراج هو عامل خطير لزعزعة الاستقرار ، لأنه سيكون تهديدا لاستخدام القوة العسكرية ، ومن الواضح أن هذا لن يكون في مصلحة الشعب الليبي".

قيم لافروف فرص استعادة الدولة الليبية بعد قصف الناتو

أدت الإجراءات المتهورة التي اتخذتها الولايات المتحدة ونظرائها في الناتو إلى عواقب وخيمة في ليبيا. قال وزير الشؤون الخارجية بالاتحاد الروسي سيرغي لافروف إن البلاد في بداية استعادة الدولة.

"لسوء الحظ ، في موقف متهور ، دعونا نسميهم بصراحة ، أدت تصرفات زملائنا الأمريكيين وأقرب حلفائهم إلى عواقب وخيمة في منطقة الشرق الأوسط. تم تدمير العراق ... تم تدمير ليبيا. وقال لافروف في كلمة ألقاها في فرع معهد موسكو الحكومي للعلاقات الدولية

التابع لوزارة الخارجية الروسية في طشقند: "لا يزال الأمر بعيدًا عن استعادة دولة هذا البلد".

قال لافروف إن الدولة الليبية "قُصِفت" كنتيجة لأعمال تحالف شمال الأطلسي في عام 2011. وأضاف الدبلوماسي أن عواقب هذه المقامرة الإجرامية غير المشروعة يحصد العالم نتائجها حتى يومنا هذا.

استقبل باغدانوف القائم المؤقت بالأعمال الليبية بناءً على طلبه

بحث نائب وزير الخارجية ميخائيل باغدانوف مع القائم بالأعمال الليبية في موسكو ، أبو سعيدة ، الاستعدادات لمؤتمر برلين لحل الوضع في البلد الإفريقي. جاء ذلك في رسالة وزارة الخارجية الروسية.

وقالت الحكومة الروسية في بيان "خلال المحادثة ، جرى تبادل للآراء حول الوضع الحالي في ليبيا وحولها ، مع التركيز على أهمية عقد المؤتمر الدولي حول ليبيا بنجاح في 19 يناير في برلين".

وأضافت وزارة الخارجية الروسية أن الاجتماع عقد بناءً على طلب الجانب الليبي. خلال الاجتماع ، أكدت الأطراف من جديد الحاجة إلى تسوية مبكرة للأزمة الليبية من خلال إقامة حوار بين الليبيين تحت رعاية الأمم المتحدة.