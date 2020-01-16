Вашингтон, 16 января. Госсекретарь США Майк Помпео посетит конференцию по урегулированию ситуации в Ливии, которая пройдет в Берлине в воскресенье, 19 января. Об этом говорится в сообщении Госдепа США.

«Майк Помпео отправится в Берлин, чтобы посетить международную конференцию по Ливии, совместно организованную Германией и ООН», – говорится в документе.

Также в заявлении Госдепа США уточняется, что после Помпео отправится в Колумбию, Коста-Рику и Ямайку.

Напомним, США известны своей агрессивной политикой на Ближнем Востоке. Ранее эксперты заявили, что причиной политического кризиса в Ливии стала в том числе агрессивная политика США. Именно Вашингтон дестабилизировал ситуацию в стране, когда был убит последний легитимный лидер государства Муаммар Каддафи. Теперь же Россия исправляет ошибки США в Ливии, впрочем, как и в Сирии.

Так, например, что президентам России и Турции Владимиру Путину и Реджепу Тайипу Эрдогану удалось добиться введения режима прекращения огня в Ливии. Благодаря их усилиям ночью 12 января в Ливии впервые за долгое время вступил в силу режим тишины.

Кроме того, о враждебных действиях США свидетельствует и провокации Вашингтона против Ирана, где американцы намерены разыграть уже известный ливийский сюжет. Россия же, как отмечают специалисты, вынуждена «зарывать дымящие окопы американской политики».