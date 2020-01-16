Глава МИД Египта назвал опасным решение Турции отправить войска в Ливию

Каир, 16 января. Начало отправки армии Турции в Ливию является опасным решением, которое отрицательно скажется на внутренней ситуации в стране, заявил министр иностранных дел Египта Самех Шукри.

Шукри сообщил главам МИД Греции и Италии, что начало отправки ВС Турции в Ливию — опасное решение, которое отрицательно скажется на внутренней ситуации в стране.

В четверг президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара начинает отправку войск в Ливию для оказания военной помощи так называемому Правительству национального согласия (ПНС).

При этом решение об отправке войск противоречит резолюции ООН, которая запрещает оказание военной помощи Ливии. Кроме того, действия Анкары могут отразиться на международной конференции по Ливии, которая должна состояться 19 января в Берлине и положить конец вооруженному конфликту. Предполагается, что по итогам конференции будет принято соглашение о формировании в стране единого правительства и подчиняющейся ему единой армии. Все попытки вмешаться во внутренние дела Ливии со стороны иностранных государств, как говорится в документе, будут наказываться санкциями Совбеза ООН.

Ранее Египет провел крупнейшие военные учения в Северной Африке Qader-2020, в которых были задействованы подразделения сухопутных, военно-морских сил и египетская боевая авиация. Такие масштабные маневры являлись логичной реакцией Каира на действия Турции в соседней Ливии. Военная помощь, оказываемая Анкарой бандформированиям так называемого ПНС Ливии, создает напряженность во всем североафриканском регионе и может стать причиной эскалации ливийского конфликта.