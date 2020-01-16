Путин подписал указ о включении Мишустина в состав Совбеза РФ

Москва, 16 января. Президент России Владимир Путин подписал указ, которым включил нового премьер-министра РФ Михаила Мишустина качестве постоянного члена в состав Совета безопасности РФ.

Соответствующий документ был опубликован сегодня вечером на сайте Кремля.

«Внести в состав Совета Безопасности утвержденный Указом Президента… изменение, включив в него в качестве постоянного члена Совета Безопасности Российской Федерации Мишустина М.В. – Председателя Правительства Российской Федерации», – говорится в документе.

В указе также отмечается, что в силу он вступает со дня подписания.

Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении Дмитрия Медведева заместителем председателя Совета безопасности РФ и освобождении его от должности премьер-министра.

Вторым указом Путин назначил главой правительства Михаила Мишустина, который прежде возглавлял ФНС. Данное распоряжение было опубликовано вскоре после того, как кандидатуру Мишустина одобрили депутаты Госдумы. Сам Мишустин заявил, что Путин поручил обновленному правительству быть в авангарде экономического роста.

Также Владимир Путин внес на рассмотрение Госдумы законопроект, который вводит должность заместителя председателя Совета безопасности России.