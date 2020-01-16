Россия и США продолжат диалог по стратегической безопасности

Вашингтон, 16 января. Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков встретился с помощником госсекретаря США по международной безопасности и нераспространению Кристофером Фордом. Дипломаты обсудили переговоры по контролю над вооружениями, решив продолжать диалог по вопросам стратегической безопасности. Об этом сообщили в Госдепе США.

В ходе встречи поднимался вопрос стратегической политики двух стран как средства уменьшения «недопонимания» и неправильного восприятия ключевых вопросов безопасности.

«Делегации США и России обсудили арсеналы ядерного оружия и стратегию, кризис и стабильность в отношении гонки вооружений, а также роль и потенциальное будущее контроля над вооружениями, в том числе важность выхода за рамки исключительно двустороннего формата», – цитирует ТАСС заявление Госдепа США.

В документе также говорится, что делегации двух стран решили в ближайшем будущем начать встречи на уровне экспертов по конкретным темам стратегической безопасности.

Напомним, США еще летом 2019 года вышли из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) в одностороннем порядке. В руководстве России и Китая обратили внимание на то, что действия американцев ставят под угрозу всю систему глобальной безопасности.