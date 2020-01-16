В МИД Греции и Марокко осудили вмешательство Турции в ливийский конфликт

Афины, 16 января. Глава МИД Греции Николас Дендиас обсудил текущую ситуацию в Ливии в ходе встречи со своим коллегой из Марокко Насером Буритой, которая прошла накануне, 15 января, в марокканской столице – Рабате. Министры иностранных дел двух государств отметили особую важность политического урегулирования затяжного ливийского конфликта на предстоящей международной конференции в Берлине и осудили вмешательство Турции во внутренние дела североафриканского государства.

По словам руководителя внешнеполитического ведомства Греции, обе страны активно поддерживают идею достижения политического решения по Ливии. Также Дендиас возложил большую надежду на то, что в Берлине будет продолжена московская инициатива, благодаря чему удастся добиться определенного прогресса в деэскалации ливийского конфликта, а враждующим сторонам получится найти компромисс и подписать соглашение о перемирии.

Греческий министр выразил недоумение тем, что его страна не была приглашена на конференцию в Берлине, т.к. переговоры по Ливии непосредственно связаны с интересами в Афин: власти Турции заключили соглашение с ПНС Ливии о демаркации морских границ, не учитывая интересов греческой стороны.

Кроме того, недовольство стороны вызвало то, что на Берлинскую конференцию 19 января не были приглашены представители Марокко, которые также должны присутствовать в обсуждении вопросов североафриканской безопасности.

Николас Дендис считает, что в настоящее время именно деятельность Турции вносит серьезную нестабильность в ситуацию на севере Африки, а циничные провокации турецкой стороны, подобные тем, которые имели место в Сирии, Ираке и на Кипре, препятствуют мирному урегулированию ливийского конфликта.

В заключении Дендис призвал правительства других стран осудить соглашения между главарем оккупационного марионеточного «правительства» Файезом Сарраджем и Анкарой, которые противоречат нормам международного права. Он добавил, что оказание военной помощи Турцией так называемому Правительству национального согласия (ПНС) Ливии является попыткой нарушения суверенитета средиземноморских государств.

Напомним, идея проведения саммита по Ливии в германской столице была предложена канцлером ФРГ Ангелой Меркель и всецело поддержана российским лидером Владимиром Путиным. Ключевой целью встречи является прекращение кровопролития в Северной Африке путем заключения соглашения о перемирии между сторонами конфликта, которыми являются Ливийская национальная армия (ЛНА) и утратившее свою легитимность ПНС Ливии.

Проведению переговоров по Ливии предшествовала встреча в Москве, где представители военно-политического руководства России и Турции обсудили способы выхода из ливийского кризиса. Тем не менее, несмотря на участие Анкары в переговорном процессе, турецкая сторона по-прежнему продолжает оказывать военную поддержку незаконным вооруженным бандформированиям в Триполи.