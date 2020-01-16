Путин обсудит на встрече с главой Палестины ситуацию в Сирии и Ливии



Москва, 16 января. На встрече президента России Владимира Путина и палестинского лидера Махмуда Аббаса, в том числе, будет обсуждаться ситуация вокруг Ливии и Сирии, сообщил журналистам глава МИД Палестины Рияд аль-Малики.

По словам политика, Путин и Аббас при личной встрече обсудят двусторонние отношения, а также ситуацию вокруг Сирии и Ливии.

Напомним, ранее Владимир Путин убедил турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана отказаться от поддержки так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии. До этого Анкара осуществляла переброску террористов из Сирии в североафриканскую страну. После встречи 8 января главы государств призвали стороны конфликта остановить ведение боевых действий, передавала «Газета.ру». С 12 января в Ливии действует режим прекращения огня, достигнутый благодаря международному авторитету российского президента.

13 января в Москве прошли переговоры по урегулированию ситуации в Ливии, инициированные Россией. Встреча является первым шагом к установлению мира в стране.

В четверг глава ПНС Ливии Файез Саррадж заявил, что Россия и Турция принимают реальные шаги по урегулированию вооруженного конфликта в отличие от Европы. По его словам, европейские страны «на практике в течение девяти месяцев не сделали ничего позитивного в отношении того, что происходит в Ливии».