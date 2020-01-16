Путин внес в Госдуму законопроект о создании должности замглавы Совбеза РФ

Москва, 16 января. Президент РФ Владимир Путин внес на рассмотрение Госдумы законопроект, который вводит должность заместителя председателя Совета безопасности России. Соответствующий документ в четверг был опубликован в электронной базе данных нижней палаты парламента.

«Проектом федерального закона предусматривается введение должности заместителя председателя Совета безопасности РФ, который входит в число постоянных членов Совета безопасности РФ», — говорится в пояснительной записке.

Законопроект также наделяет президента РФ полномочиями назначать замглавы Совбеза и снимать его с должности. При этом заместитель председателя Совета безопасности обязан предотвращать возникновение возможных конфликтов интересов и вовремя сообщать в случае их возникновения. Право быть назначенным на эту должность имеют россияне, у которых нет иностранного гражданства или вида на жительство.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении Дмитрия Медведева заместителем председателя Совета безопасности РФ и освобождении его от должности премьер-министра.

Вторым указом Путин назначил главой правительства Михаила Мишустина, который прежде возглавлял ФНС. Данное распоряжение было опубликовано вскоре после того, как кандидатуру Мишустина одобрили депутаты Госдумы. Сам Мишустин заявил, что Путин поручил обновленному правительству быть в авангарде экономического роста. По его словам, именно это является основой эффективной социальной политики.