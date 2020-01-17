Дочь Руслановой опровергла сообщения СМИ о проблемах со здоровьем актрисы

Москва, 16 января. Дочь и по совместительству агент народной артистки РФ Нины Руслановой опровергла информацию о серьезных проблемах со здоровьем матери, из-за которых та якобы ранее вызывала неотложную скорую помощь.

О проблемах актрисы сегодня сообщили СМИ. Утверждалось, что женщине стало плохо дома, она почувствовала недомогание из-за аритмии и работы сердца. Прибывшие медики якобы оказали Руслановой помощь, но от госпитализации она отказалась.

Позже ее дочь в беседе с KP.ru опровергла данную информацию.

«С Ниной Ивановной все в порядке, она не болеет. Мама даже не в Москве, она отдыхает на даче. Откуда взялась эта информация, я понятия не имею», – цитирует издание родственницу актрисы.

Россияне помнят Нину Русланову по ролям в таких классических фильмах, как «Не стреляйте в белых лебедей», «Собачье сердце», «Кин-дза-дза!» и других. Всего актриса приняла участие почти в 150 кинокартинах, а также нередко озвучивала мультфильмы.

За свою творческую деятельность Нина Ивановна получила около десяти премий и наград, в том числе премию «Чайка» за лучшую женскую роль в картине «Путем взаимной переписки» и гран-при Академии искусств Франции.

Напомним, в сентябре СМИ также сообщали об инфаркте актрисы. Писалось, якобы Нина Русланова была доставлена в больницу с инфарктом. Однако после дочь актрисы также опровергла данную информацию.