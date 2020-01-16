В Триполи убиты двое сирийских боевиков, выступающих на стороне ПНС Ливии

Триполи, 16 января. Два сирийских наемника в четверг были убиты в центре Триполи. Об этом сообщает Facebook-аккаунт «Восточные ворота Ливии».

«Честные сыны Триполи убили двух сирийских террористов в центре города», — говорится в сообщении.

Ранее в четверг поступила информация о том, что выступающие на стороне Правительства национального согласия (ПНС) Ливии сирийские боевики занимаются мародерством и убийством мирных жителей в Триполи.

В частности, террористы расстреляли девять гражданских, которые пытались воспротивиться разграблению своих домов. Как сообщила Ливийская национальная армия, командуют наемниками турецкие военные, которые находятся в ливийском городе Айн-Зара.

Нападения боевиков на мирных жителей — это довольно распространенное явление на контролируемых ПНС Ливии территориях. Все это настраивает обычных граждан против сирийских наемников и Турции, которая перебросила их в Ливию.

Отметим, что Анкара также объявила о переброске собственных войск для оказания поддержки Правительству национального согласия. Военное вмешательство во внутренние дела Ливии Анкара оправдывает ничем не подтвержденными слухами о присутствии в стране ЧВК «Вагнера», который раскручивали некоторые СМИ.

ПНС Ливии было сформировано в Триполи после свержения ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году. Данная структура подчиняется западным странам и напрямую связана с террористическими группировками. Боевиков ПНС Ливии неоднократно уличали в похищении и убийстве людей.